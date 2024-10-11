«Вашингтон Кэпиталз» отпраздновал 50-летний юбилей, собрав легенд клуба

Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» отпраздновал юбилей франшизы — 50 лет. В честь этого события состоялось грандиозное мероприятие. Фотографией клуб поделился на своей странице в соцсетях.

Фото: ХК «Вашингтон Кэпиталз»

«Те, кому никогда не придётся платить за выпивку здесь», — написал клуб под фото.

На нём присутствует большинство хоккеистов, которые играли в составе «Вашингтона».

Действующие игроки основной команды проведут несколько игр регулярного чемпионата НХЛ с юбилейной нашивкой на джерси.

Напомним, в минувшем сезоне команда выбыла из плей-офф НХЛ уже в 1/4 финала конференции. В текущем сезоне «Вашингтон» пока не провёл ни одного матча. Первая встреча состоится 13 октября с «Нью-Джерси Дэвилз».