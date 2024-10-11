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«Не скажу, что есть вратарская школа в России». Плющев — о голкиперах

«Не скажу, что есть вратарская школа в России». Плющев — о голкиперах
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что в России нет вратарской школы, потому что раньше на эту позицию не шли целенаправленно.

– Кто из российских вратарей больше всего нравится?
– Всегда импонировал Василевский – манерой игры, техникой, поведением.

Вообще, у нас действительно хорошие вратари. С ними была проблема, потом начали ими заниматься – и появились отличные игроки.

Правда, занимались в основном родители. Не скажу, что есть российская вратарская школа. Скорее тенденция.

Раньше если ребёнок плохо катался, его ставили в ворота. Сейчас же ребята целенаправленно идут на эту позицию, — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

Напомним, Владимир был тренером сборной России по хоккею с 2002 по 2003 год.

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