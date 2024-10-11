Журналист The Athletic показал, как Мичков взаимодействует с Джоном Тортореллой

Журналист The Athletic Кевин Курц поделился видео, где показал, как главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла взаимодействует с Матвеем Мичковым через Егора Замулу.

На видео тренер сначала объясняет всё Егору, потом информация доходит до Матвея.

19-летний Мичков находится в процессе изучения языка и освоения в команде. Сейчас ему помогает 24-летний Замула, который играет в «Филадельфии» с 2020 года. В минувшем сезоне Матвей заработал 21 очко в 66 матчах.

Ранее Торторелла в одном из эпизодов клубного сериала «Стандарт» заявил, что Мичков ещё нуждается в обучении. Главный тренер «Филадельфии» подчеркнул, что у него есть возможность становиться лучше.