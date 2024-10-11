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Тренерский штаб «Вашингтона» определился со стартовым вратарём на первый матч сезона НХЛ

Тренерский штаб «Вашингтона» определился со стартовым вратарём на первый матч сезона НХЛ
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Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Чарли Линдгрен выйдет на лёд в качестве стартового вратаря в первом матче «столичных» в новом сезоне НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз», который пройдёт в ночь с 12 на 13 октября.

«Линдгрен выйдет в старте у «Кэпс» в матче открытия сезона с «Нью-Джерси Дэвилз», сообщил Карбери (Спенсер, главный тренер «Вашингтона». — Прим. «Чемпионата»). Звенья и пары защитников, которые Карбери нарабатывал на тренировках на этой неделе, и будут теми, которые откроют сезон», — написал журналист Тарик Эль-Башир в социальных сетях.

Напомним, в минувшем сезоне «столичные» уступили в серии первого раунда Кубка Стэнли «Нью-Йорк Рейнджерс» (0-4). Накануне старта в нынешнем сезоне клуб отпраздновал 50-летний юбилей.

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