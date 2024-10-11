Малкин раскрыл, какие изменения в своей игре обсуждал в последние дни с Майком Салливаном

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал, какие изменения в своей игре в силу возраста он обсуждал в последнее время с главным тренером Майком Салливаном.

«Мы поговорили с Салли. Мы обсудили кое-какие изменения в моей игре. У меня большой опыт, и я должен показать, что, если ты хороший игрок, ты способен менять свою игру с годами. Я должен это сделать. Мы говорили о том, что, возможно, не стоит идти в обыгрыш один в один каждую смену. Иногда, когда ты только вышел на смену, да, можно. Но я хочу научиться быть терпеливее, больше использовать своих вингеров, видеть, что происходит на льду, вместо того чтобы каждый раз пытаться обыграть соперников. Если у меня только 30 или 40 секунд смены, я должен играть в умный хоккей», — приводит слова Малкина The Athletic.

В минувшем сезоне 38-летний Малкин провёл 82 матча и смог заработать 67 очков. Евгений забросил 27 шайб и сделал 40 голевых передач.