«Миннесота» вызвала из АХЛ голкипера Йеспера Валльстедта

«Миннесота Уайлд» вызвала в основной состав голкипера Йеспера Валльстедта из фарм-клуба «дикарей» «Айова Уайлд», выступающего в АХЛ.

«Йеспер Валльстедт был вызван из «Айовы». Дэймон Хант вместе с больным Декланом Чисхольмом выведены из состава», — написал журналист The Athletic Майкл Руссо в социальных сетях.

21-летний Валльстедт дебютировал в НХЛ 10 января. Голкипер одержал две победы в трёх матчах с коэффициентом надёжности 3,01 и 89,7% отражённых бросков. Он дважды был назван игроком недели в АХЛ, выступая за «Айову» в прошлом сезоне, где он одержал 22 победы в 45 матчах с 91% процентом отражённых бросков и двумя «сухими» матчами.

8 октября Валльстедт продлил контракт с «Миннесотой» сроком на два года на общую сумму $ 4,4 млн (кэпхит $ 2,2 млн).