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В США внедрили программу профилактики буллинга в детском хоккее

В США внедрили программу профилактики буллинга в детском хоккее
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Некоммерческая организация Ed Snider Youth Hockey & Education, располагающаяся в Филадельфии, объявила о внедрении специальной программы против буллинга в детском хоккее Olweus Bullying Prevention Program.

«Мы хотим, чтобы у нас была культура, в которой буллинг не принимается ни в каком виде — никакой травли с трибун, никаких издевательств со скамейки и никакого буллинга на льду с участием детей. Это просто даёт нам возможность помогать тренерам действиями, советами и вещами, которые придадут им уверенности в их способности вмешаться, когда они что-то увидят», — приводит слова старшего вице-президента по развитию Ed Snider Youth Hockey & Education Кэти Хси пресс-служба Федерации хоккея США.

Также организация разместила свой номер телефона и электронную почту, по которым призвала сообщать о различных проявлениях буллинга в детском хоккее.

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