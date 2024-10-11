Главный тренер «Каролины» заявил, что не будет сообщать о стартовом вратаре перед матчами

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор, в преддверии матча открытия нового сезона НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг», заявил о том, что в нынешнем сезоне не будет заранее сообщать информацию о стартовом голкипере перед играми.

«Вы, ребята, можете просто подождать, как и все остальные… Это касается всех 82-х игр, я могу только лишь проигнорировать этот вопрос сейчас», — приводит слова Бриндамора инсайдер Уолт Рафф в социальных сетях.

Род Бриндамор тренирует «ураганов» последние шесть лет, однако ни разу за это время не смог вывести команду в финал Кубка Стэнли. В прошедшем сезоне «Харрикейнз» завершили свои выступления во втором раунде Кубка Стэнли, уступив в серии «Нью-Йорк Рейнджерс» (2-4).