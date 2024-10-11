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Северсталь — Куньлунь, результат матча 11 октября 2024, счет 0:3, КХЛ 2024-2025

«Куньлунь» всухую обыграл «Северсталь» в матче КХЛ
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались череповецкая «Северсталь» и пекинский «Куньлунь Ред Стар». Команды играли в ледовом дворце в Череповце. «Куньлунь» одержал победу со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 октября 2024, пятница. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
0 : 3
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Юрчо (Хальбгевакс, Граовац) – 01:23 (5x5)     0:2 Хальбгевакс (Юрчо, Граовац) – 24:50 (5x5)     0:3 Юрчо (Граовац) – 41:56 (5x5)    

В составе «Куньлуня» заброшенными шайбами отметились Томаш Юрчо, он оформил дубль, и Джейден Хальбгевакс.

«Куньлунь» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 11 очков за 14 матчей. «Северсталь» располагается там же на шестой строчке в турнирной таблице, заработав 16 очков после 14 игр.

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