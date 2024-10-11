«Куньлунь» всухую обыграл «Северсталь» в матче КХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались череповецкая «Северсталь» и пекинский «Куньлунь Ред Стар». Команды играли в ледовом дворце в Череповце. «Куньлунь» одержал победу со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

В составе «Куньлуня» заброшенными шайбами отметились Томаш Юрчо, он оформил дубль, и Джейден Хальбгевакс.

«Куньлунь» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 11 очков за 14 матчей. «Северсталь» располагается там же на шестой строчке в турнирной таблице, заработав 16 очков после 14 игр.