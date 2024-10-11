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Нефтехимик — Сибирь. Прямая трансляция
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19:00 Мск
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Нефтехимик — Сибирь, результат матча 11 октября 2024, счет 1:2, КХЛ 2024-2025

«Нефтехимик» уступил «Сибири» после заброшенной шайбы Широкова за 45 секунд до конца матча
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались нижнекамский «Нефтехимик» и «Сибирь». Команды играли на «Нефтехим-Арене» в Нижнекамске. «Сибирь» одержала победу со счётом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 октября 2024, пятница. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 2
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Карпов (Пьянов, Мартынов) – 13:55 (5x4)     1:1 Точилкин (Профака, Митякин) – 41:56 (5x5)     1:2 Широков – 59:16 (5x5)    

В составе «Нефтехимика» заброшенной шайбой отметился Герман Точилкин. За «Сибирь» забил Максим Карпов и Сергей Широков.

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