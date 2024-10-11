«Нефтехимик» уступил «Сибири» после заброшенной шайбы Широкова за 45 секунд до конца матча

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались нижнекамский «Нефтехимик» и «Сибирь». Команды играли на «Нефтехим-Арене» в Нижнекамске. «Сибирь» одержала победу со счётом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1).

В составе «Нефтехимика» заброшенной шайбой отметился Герман Точилкин. За «Сибирь» забил Максим Карпов и Сергей Широков.