«Нефтехимик» уступил «Сибири» после заброшенной шайбы Широкова за 45 секунд до конца матча
Поделиться
Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались нижнекамский «Нефтехимик» и «Сибирь». Команды играли на «Нефтехим-Арене» в Нижнекамске. «Сибирь» одержала победу со счётом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1).
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 октября 2024, пятница. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 2
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Карпов (Пьянов, Мартынов) – 13:55 (5x4) 1:1 Точилкин (Профака, Митякин) – 41:56 (5x5) 1:2 Широков – 59:16 (5x5)
В составе «Нефтехимика» заброшенной шайбой отметился Герман Точилкин. За «Сибирь» забил Максим Карпов и Сергей Широков.
Комментарии
- 11 октября 2024
-
21:16
-
21:14
-
21:13
-
20:57
-
20:43
-
20:21
-
20:02
-
19:36
-
19:30
-
19:12
-
18:52
-
18:33
-
18:13
-
17:56
-
17:35
-
17:12
-
16:55
-
16:38
-
15:56
-
15:38
-
15:19
-
14:50
-
14:40
-
14:25
-
14:10
-
13:47
-
13:30
-
13:12
-
12:54
-
12:38
-
12:19
-
12:03
-
11:46
-
11:28
-
11:13