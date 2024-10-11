Вратарь «Куньлуня» Кайл Кейзер сделал сейв спиной в матче с «Северсталью»

В эти минуты в Череповце проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором встречаются местная «Северсталь» и «Куньлунь Ред Стар». На данный момент идёт третий период, счёт 3:0 в пользу гостей.

В концовке второго периода американский голкипер китайской команды Кайл Кейзер сделал удивительный сейв спиной после броска форварда хозяев Эмиля Пьянова.

«Чемпионат» предлагает посмотреть оригинальное спасение в исполнении американца:

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Напомним, 25-летний Кейзер присоединился к «Куньлуню» в нынешнее межсезонье. До этого он выступал в низших североамериканских лигах. Этот матч стал для него третьим в составе китайского клуба в КХЛ.