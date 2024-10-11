Вратарь «Куньлуня» Кайл Кейзер сделал сейв спиной в матче с «Северсталью»
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В эти минуты в Череповце проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором встречаются местная «Северсталь» и «Куньлунь Ред Стар». На данный момент идёт третий период, счёт 3:0 в пользу гостей.
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 октября 2024, пятница. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
0 : 3
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Юрчо (Хальбгевакс, Граовац) – 01:23 (5x5) 0:2 Хальбгевакс (Юрчо, Граовац) – 24:50 (5x5) 0:3 Юрчо (Граовац) – 41:56 (5x5)
В концовке второго периода американский голкипер китайской команды Кайл Кейзер сделал удивительный сейв спиной после броска форварда хозяев Эмиля Пьянова.
«Чемпионат» предлагает посмотреть оригинальное спасение в исполнении американца:
Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ
Напомним, 25-летний Кейзер присоединился к «Куньлуню» в нынешнее межсезонье. До этого он выступал в низших североамериканских лигах. Этот матч стал для него третьим в составе китайского клуба в КХЛ.
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