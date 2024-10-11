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Рафаэль Лавуа трижды за неделю сменил клуб в НХЛ

Рафаэль Лавуа трижды за неделю сменил клуб в НХЛ
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Канадский хоккеист Рафаэль Лавуа трижды за неделю сменил клуб. В минувшем межсезонье он подписал контракт с «Эдмонтоном», но уже в начале октября клуб выставил его на драфт отказов, далее всё происходило стремительно.

Вот в каком порядке происходили события:

6 октября: выставлен на драфт отказов «Эдмонтоном»;
7 октября: «Вегас» забрал с драфта отказов;
8 октября: выставлен на драфт отказов «Вегасом»;
9 октября: «Эдмонтон» забрал с драфта отказов;
10 октября: выставлен на драфт отказов «Эдмонтоном»;
11 октября: «Вегас» забрал с драфта отказов.

Неизвестно, будет ли эта история развиваться или Лавуа сыграет за «Вегас». В минувшем сезоне нападающий дебютировал в НХЛ. Он провёл семь матчей за «Эдмонтон» и не набрал ни одного очка. В «Бейкерсфилде» – фарм-клубе «Ойлерз» – нападающий стал лучшим снайпером в регулярном чемпионате АХЛ (28 голов).

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