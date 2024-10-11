«Многие умерли, даже не дожив до 40». Касатонов рассказал, каким был СКА в 1970-х

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов рассказал, что в 1970-х СКА переживал не лучшие времена. В клубе было плохое финансирование, а хоккеисты часто умирали в совсем молодом возрасте.

— Что такое был СКА тех времён?

— Бо́льшую часть коллектива составляли опытнейшие игроки, которые ещё в 71-м брали под руководством Пучкова бронзу чемпионата СССР. Но на дворе был 77-78-й… Многие из этих ребят погибли или умерли, даже не дожив до 40. У того СКА было очень слабое финансирование. При этом в городе и хоккеистов, и футболистов любили. Иногда чрезмерно. В том числе и поэтому ребята рано сгорали.

На молодёжном уровне у Ленинграда в 70-е годы было море талантливых игроков. Но перед командой не стояло никаких серьёзных задач, и талантливые парни быстро заканчивали карьеры. Кто знает, может, если бы я не рискнул пойти в ЦСКА и остался в том хоккейном Ленинграде, такая участь постигла бы и меня. Ведь болото имеет свойство засасывать всех, кто не стремится из него вырваться, — приводит слова Касатонова «Спорт-экспресс».

Сам Алексей завершил игровую карьеру в 1996 году в московском ЦСКА, которым тогда руководил ещё Виктор Тихонов. В последний сезон Касатонов был капитаном команды и играющим тренером.