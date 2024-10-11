Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Владислав Третьяк назвал Евгения Малкина легендарным игроком

Владислав Третьяк назвал Евгения Малкина легендарным игроком
Комментарии

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк назвал Евгения Малкина легендарным игроком после того как он достиг отметки в 800 голевых передач в НХЛ.

«Легендарный, великий игрок! Молодец. Дай бог ему больше», — приводит слова Третьяка «РИА Новости Спорт».

Напомним, в матче «Питтсбург Пингвинз» и «Детройт Ред Уингз» Малкин смог достичь отметки в 800 голевых передач. Встреча завершилась со счётом 6:3 в пользу «Питтсбурга». Сейчас Малкину не хватает двух заброшенных шайб до отметки в 500 голов в НХЛ.

Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2025/2026. Сам хоккеист рассказал, что не исключает возможность завершения карьеры после истечения времени действия контракта.

Материалы по теме
Третьяк: в Суперсерии было много драк, потому что канадцы не умели проигрывать
Материалы по теме
«Вселяешь сильный страх в своего соперника». Малкин на пороге великого достижения
«Вселяешь сильный страх в своего соперника». Малкин на пороге великого достижения
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android