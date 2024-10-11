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«Виннипег Джетс» выставил вратаря Кяхкёнена на драфт отказов, его уже забрал другой клуб

«Виннипег Джетс» выставил вратаря Кяхкёнена на драфт отказов, его уже забрал другой клуб
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В «Виннипег Джетс» выставили вратаря Каапо Кяхкёнена на драфт отказов, но его уже забрал другой клуб НХЛ — «Колорадо Эвеланш». Об этом сообщает Daily Faceoff.

Кяхкёнен подписал однолетний контракт на $ 1 млн с «Джетс» летом 2023 года, но ни одного матча в «Виннипеге» не сыграл. Начало сезона он провёл в «Сан-Хосе», а потом перешёл в «Нью-Джерси». Всего он сыграл 37 матчей в сумме за обе команды. В «Сан-Хосе» ему удалось отразить 89,5% бросков, а в «Нью-Джерси» – 92,3%.

В минувшем сезоне «Виннипег» и «Колорадо» встретились в 1/4 финала конференции, тогда команда из Денвера смогла одержать победу со счётом 4-1 в серии. В следующем раунде «Колорадо» встретился с «Даллас Старз» и выбыл из борьбы за Кубок Стэнли.

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