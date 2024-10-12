Илья Сорокин представил свой шлем на сезон-2024/2025 НХЛ

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин представил свой шлем на сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги.
Шлем Ильи Сорокина
Фото: New York Islanders
Ранее сообщалось, что 29-летний вратарь перенёс операцию на спине.
Всего в НХЛ Сорокин провёл 192 матча, в среднем отразив 91,9% бросков при коэффициенте надёжности 2,54. Прошедший сезон стал худшим в карьере вратаря. Илья сыграл 56 встреч, одержав 25 побед при 90,9% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3,01. Россиянин был выбран «Айлендерс» на драфте НХЛ 2014 года в третьем раунде под общим 78-м номером.
11 октября в Нью-Йорке (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ между командами «Нью-Йорк Айлендерс» и «Юта». «Юта» обыграла соперника в овертайме со счётом 5:4.
В следующем матче «Айлендерс» сыграют с «Далласом».
- 12 октября 2024
-
00:43
- 11 октября 2024
-
23:09
-
22:36
-
22:19
-
22:02
-
21:16
-
21:14
-
21:13
-
20:57
-
20:43
-
20:21
-
20:02
-
19:36
-
19:30
-
19:12
-
18:52
-
18:33
-
18:13
-
17:56
-
17:35
-
17:12
-
16:55
-
16:38
-
15:56
-
15:38
-
15:19
-
14:50
-
14:40
-
14:25
-
14:10
-
13:47
-
13:30
-
13:12
-
12:54
-
12:38