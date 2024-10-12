Илья Сорокин представил свой шлем на сезон-2024/2025 НХЛ

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин представил свой шлем на сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги.

Шлем Ильи Сорокина Фото: New York Islanders

Ранее сообщалось, что 29-летний вратарь перенёс операцию на спине.

Всего в НХЛ Сорокин провёл 192 матча, в среднем отразив 91,9% бросков при коэффициенте надёжности 2,54. Прошедший сезон стал худшим в карьере вратаря. Илья сыграл 56 встреч, одержав 25 побед при 90,9% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3,01. Россиянин был выбран «Айлендерс» на драфте НХЛ 2014 года в третьем раунде под общим 78-м номером.

11 октября в Нью-Йорке (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ между командами «Нью-Йорк Айлендерс» и «Юта». «Юта» обыграла соперника в овертайме со счётом 5:4.

В следующем матче «Айлендерс» сыграют с «Далласом».