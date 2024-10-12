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Илья Сорокин представил свой шлем на сезон-2024/2025 НХЛ

Илья Сорокин представил свой шлем на сезон-2024/2025 НХЛ
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Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин представил свой шлем на сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги.

Шлем Ильи Сорокина

Шлем Ильи Сорокина

Фото: New York Islanders

Ранее сообщалось, что 29-летний вратарь перенёс операцию на спине.

Всего в НХЛ Сорокин провёл 192 матча, в среднем отразив 91,9% бросков при коэффициенте надёжности 2,54. Прошедший сезон стал худшим в карьере вратаря. Илья сыграл 56 встреч, одержав 25 побед при 90,9% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3,01. Россиянин был выбран «Айлендерс» на драфте НХЛ 2014 года в третьем раунде под общим 78-м номером.

11 октября в Нью-Йорке (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ между командами «Нью-Йорк Айлендерс» и «Юта». «Юта» обыграла соперника в овертайме со счётом 5:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 октября 2024, пятница. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 5
ОТ
Юта
Солт-Лейк-Сити
1:0 Дюклер (Добсон, Барзал) – 11:10 (pp)     1:1 Круз (Маччелли, Кули) – 19:01 (pp)     1:2 Хэйтон (Сергачёв, Келлер) – 33:07     2:2 Хорват (Дюклер, Добсон) – 41:03     3:2 Пажо (Хольмстрём) – 46:52 (sh)     3:3 Гюнтер (Келлер, Сергачёв) – 47:37 (pp)     4:3 Цыплаков (Нельсон, Палмьери) – 57:53     4:4 Доан (Керфут, Круз) – 58:06     4:5 Гюнтер (Дурзи, Кули) – 62:18    

В следующем матче «Айлендерс» сыграют с «Далласом».

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