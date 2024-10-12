Матвей Мичков сыграет в первом звене «Филадельфии» в своём дебютном матче в НХЛ

Стали известны составы команд на матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» — «Филадельфия Флайерз».

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 12 октября 2024, суббота. 05:00 МСК Ванкувер Кэнакс Ванкувер Не начался Филадельфия Флайерз Филадельфия Кто победит в основное время? П1 X П2

19-летний российский нападающий Матвей Мичков сыграет в стартовой пятёрке — он заявлен левым крайним в первой тройке нападения «Филадельфии» с центрфорвардом Шоном Кутюрье и правым крайним Трэвисом Конечны. Этот матч станет для Мичкова первым официальным в НХЛ.

Также в заявку «Флайерз» вошли 24-летний защитник Егор Замула, заявленный в третью пару, и 27-летний голкипер Иван Федотов, который начнёт встречу в запасе. В составе «Ванкувер Кэнакс» российских хоккеистов нет.