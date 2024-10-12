Никита Кучеров догнал Венсана Лекавалье в тройке лучших бомбардиров «Тампы» за всю историю

В эти минуты на льду арены «Леново Центр» в Роли (штат Северная Каролина, США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг». После завершения второго периода счёт ничейный — 1:1.

Во втором периоде в составе «Тампы» результативный пас оформил российский нападающий Никита Кучеров, с передачи которого отличился в большинстве Брейден Пойнт. Этот ассист стал для Кучерова 554-м в регулярных чемпионатах НХЛ и принёс ему 874-е очко (320 заброшенных шайб). Все они были оформлены в составе «Лайтнинг».

Благодаря этому Кучеров сравнялся по очкам с занимавшим третье место в списке лучших бомбардиров «Тампы» за всю историю Венсаном Лекавалье (874). Теперь российский форвард по количеству очков в регулярных чемпионатах в составе «Лайтнинг» уступает только двум хоккеистам — лидеру рейтинга Стивену Стэмкосу (1137) и Мартену Сан-Луи (953).