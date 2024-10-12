Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никита Кучеров догнал Венсана Лекавалье в тройке лучших бомбардиров «Тампы» за всю историю

Никита Кучеров догнал Венсана Лекавалье в тройке лучших бомбардиров «Тампы» за всю историю
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты на льду арены «Леново Центр» в Роли (штат Северная Каролина, США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг». После завершения второго периода счёт ничейный — 1:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 октября 2024, суббота. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
1 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Стаал (Каррье) – 14:32     1:1 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 22:33 (pp)     1:2 Кучеров (Хедман, Пол) – 51:06 (pp)     1:3 Кучеров (Гюнцель, Чернак) – 57:53     1:4 Кучеров (Гюнцель, Хедман) – 59:44    

Во втором периоде в составе «Тампы» результативный пас оформил российский нападающий Никита Кучеров, с передачи которого отличился в большинстве Брейден Пойнт. Этот ассист стал для Кучерова 554-м в регулярных чемпионатах НХЛ и принёс ему 874-е очко (320 заброшенных шайб). Все они были оформлены в составе «Лайтнинг».

Благодаря этому Кучеров сравнялся по очкам с занимавшим третье место в списке лучших бомбардиров «Тампы» за всю историю Венсаном Лекавалье (874). Теперь российский форвард по количеству очков в регулярных чемпионатах в составе «Лайтнинг» уступает только двум хоккеистам — лидеру рейтинга Стивену Стэмкосу (1137) и Мартену Сан-Луи (953).

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица
Материалы по теме
Игорь Шестёркин и Никита Кучеров попали в топ-10 игроков по версии NHL Network
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android