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Никита Кучеров вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров в истории «Тампы»

Никита Кучеров вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров в истории «Тампы»
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Российский нападающий клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вошёл в тройку лидеров «Тампы» по набранным очкам в регулярных сезонах за всю историю клуба.

На 52-й минуте выездного матча регулярного чемпионата с «Каролиной Харрикейнз» Кучеров забросил шайбу, которая стала для него 321-й, на последних минутах форвард дважды поразил пустые ворота, оформив 322-й и 323-й гол. Ранее в этом же матче Никита отдал свой 554-й результативный пас. Таким образом, на счету Кучерова теперь 877 очков в составе «Лайтнинг» — это позволило ему опередить Венсана Лекавалье (874 очка) и выйти на чистое третье место в истории франшизы по количеству набранных очков.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 октября 2024, суббота. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
1 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Стаал (Каррье) – 14:32     1:1 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 22:33 (pp)     1:2 Кучеров (Хедман, Пол) – 51:06 (pp)     1:3 Кучеров (Гюнцель, Чернак) – 57:53     1:4 Кучеров (Гюнцель, Хедман) – 59:44    

Первое место в этом списке занимает Стивен Стэмкос (1137 очков), второе — Мартен Сан-Луи (953 очка).

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица
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