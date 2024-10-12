Никита Кучеров вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров в истории «Тампы»

Российский нападающий клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вошёл в тройку лидеров «Тампы» по набранным очкам в регулярных сезонах за всю историю клуба.

На 52-й минуте выездного матча регулярного чемпионата с «Каролиной Харрикейнз» Кучеров забросил шайбу, которая стала для него 321-й, на последних минутах форвард дважды поразил пустые ворота, оформив 322-й и 323-й гол. Ранее в этом же матче Никита отдал свой 554-й результативный пас. Таким образом, на счету Кучерова теперь 877 очков в составе «Лайтнинг» — это позволило ему опередить Венсана Лекавалье (874 очка) и выйти на чистое третье место в истории франшизы по количеству набранных очков.

Первое место в этом списке занимает Стивен Стэмкос (1137 очков), второе — Мартен Сан-Луи (953 очка).