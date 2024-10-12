Хет-трик Никиты Кучерова помог «Тампе» обыграть «Каролину» в матче НХЛ

В Роли (США) на стадионе «Леново Центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Каролина Харрикейнз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». «Лайтнинг» обыграли соперника со счётом 4:1.

В составе победителей голами отметились Брейден Пойнт и российский нападающий Никита Кучеров, записавший на свой счёт хет-трик, а также результативную передачу. У «Каролины» отличился Джордан Стаал. Отметим, что команды провели свои дебютные игры в новом сезоне НХЛ.

В следующем матче «Каролина» сыграет с «Нью-Джерси», а «Тампа» проведёт встречу с «Ванкувером».

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