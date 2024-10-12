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Хет-трик Никиты Кучерова помог «Тампе» обыграть «Каролину» в матче НХЛ

Хет-трик Никиты Кучерова помог «Тампе» обыграть «Каролину» в матче НХЛ
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В Роли (США) на стадионе «Леново Центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Каролина Харрикейнз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». «Лайтнинг» обыграли соперника со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 октября 2024, суббота. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
1 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Стаал (Каррье) – 14:32     1:1 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 22:33 (pp)     1:2 Кучеров (Хедман, Пол) – 51:06 (pp)     1:3 Кучеров (Гюнцель, Чернак) – 57:53     1:4 Кучеров (Гюнцель, Хедман) – 59:44    

В составе победителей голами отметились Брейден Пойнт и российский нападающий Никита Кучеров, записавший на свой счёт хет-трик, а также результативную передачу. У «Каролины» отличился Джордан Стаал. Отметим, что команды провели свои дебютные игры в новом сезоне НХЛ.

В следующем матче «Каролина» сыграет с «Нью-Джерси», а «Тампа» проведёт встречу с «Ванкувером».

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