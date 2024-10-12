Никита Кучеров забил первый гол в сезоне, реализовав удаление Орлова за шесть секунд

В ночь с 11 на 12 октября мск на арене «Леново Центр» в Роли (штат Северная Каролина, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг». Гости одержали волевую победу со счётом 4:1. В составе «Лайтнинг» четыре очка набрал российский нападающий Никита Кучеров, который оформил хет-трик с двумя шайбами в пустые ворота и отдал результативный пас.

На 52-й минуте встречи при счёте 1:1 Кучеров забросил свою первую шайбу в сезоне в большинстве «Тампы» после удаления российского защитника «Каролины» Дмитрия Орлова. На то, чтобы реализовать численное преимущество и вывести свою команду вперёд, форварду потребовалось шесть секунд.

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