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Никита Кучеров забил первый гол в сезоне, реализовав удаление Орлова за шесть секунд

Никита Кучеров забил первый гол в сезоне, реализовав удаление Орлова за шесть секунд
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В ночь с 11 на 12 октября мск на арене «Леново Центр» в Роли (штат Северная Каролина, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг». Гости одержали волевую победу со счётом 4:1. В составе «Лайтнинг» четыре очка набрал российский нападающий Никита Кучеров, который оформил хет-трик с двумя шайбами в пустые ворота и отдал результативный пас.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 октября 2024, суббота. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
1 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Стаал (Каррье) – 14:32     1:1 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 22:33 (pp)     1:2 Кучеров (Хедман, Пол) – 51:06 (pp)     1:3 Кучеров (Гюнцель, Чернак) – 57:53     1:4 Кучеров (Гюнцель, Хедман) – 59:44    

На 52-й минуте встречи при счёте 1:1 Кучеров забросил свою первую шайбу в сезоне в большинстве «Тампы» после удаления российского защитника «Каролины» Дмитрия Орлова. На то, чтобы реализовать численное преимущество и вывести свою команду вперёд, форварду потребовалось шесть секунд.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
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