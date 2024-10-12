Никита Кучеров признан первой звездой матча «Тампы» с «Каролиной»

В ночь с 11 на 12 октября мск на арене «Леново Центр» в Роли (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг». Гости одержали волевую победу со счётом 4:1. После окончания матча пресс-служба лиги назвала трёх лучших хоккеистов данной встречи.

Первой звездой стал российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров. Форвард отличился по ходу встречи тремя заброшенными шайбами и результативной передачей.

Второй звездой признан канадский нападающий «Каролины» Джордан Стаал. Он — автор единственной шайбы своего клуба в этом матче. Третья звезда — шведский защитник «молний» Виктор Хедман, в его активе три результативные передачи.

В следующем матче «Тапмпа» примет «Каролину» на своей площадке.