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Тампа Бэй Лайтнинг Каролина Харрикейнз НХЛ

Никита Кучеров признан первой звездой матча «Тампы» с «Каролиной»
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В ночь с 11 на 12 октября мск на арене «Леново Центр» в Роли (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг». Гости одержали волевую победу со счётом 4:1. После окончания матча пресс-служба лиги назвала трёх лучших хоккеистов данной встречи.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 октября 2024, суббота. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
1 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Стаал (Каррье) – 14:32     1:1 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 22:33 (pp)     1:2 Кучеров (Хедман, Пол) – 51:06 (pp)     1:3 Кучеров (Гюнцель, Чернак) – 57:53     1:4 Кучеров (Гюнцель, Хедман) – 59:44    

Первой звездой стал российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров. Форвард отличился по ходу встречи тремя заброшенными шайбами и результативной передачей.

Второй звездой признан канадский нападающий «Каролины» Джордан Стаал. Он — автор единственной шайбы своего клуба в этом матче. Третья звезда — шведский защитник «молний» Виктор Хедман, в его активе три результативные передачи.

В следующем матче «Тапмпа» примет «Каролину» на своей площадке.

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