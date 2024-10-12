«Виннипег» победил в овертайме «Чикаго», отыгравшись с пустыми воротами

В ночь с 11 на 12 октября мск на арене «Канада Лайф-центр» в канадском Виннипеге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между «Виннипег Джетс» и «Чикаго Блэкхоукс». Хозяева площадки одержали волевую победу в овертайме — 2:1 OT.

Первую шайбу в матче на 37-й минуте забросил нападающий «Чикаго» Райан Донато. На 59-й минуте форвард «Джетс» Марк Шайфли сравнял счёт и перевёл встречу в овертайм, к этому моменту хозяева льда сменили вратаря на шестого полевого игрока. На 38-й секунде дополнительного времени новый бросок Шайфли принёс победу «Виннипегу».

«Джетс» с четырьмя очками в двух матчах возглавляют турнирную таблицу Западной конференции. «Блэкхоукс» набрали своё первое очко в двух встречах и находятся на 11-й позиции.