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Виннипег Джетс — Чикаго Блэкхоукс, результат матча 12 октября 2024, счет 2:1 OT, НХЛ 2024-2025

«Виннипег» победил в овертайме «Чикаго», отыгравшись с пустыми воротами
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В ночь с 11 на 12 октября мск на арене «Канада Лайф-центр» в канадском Виннипеге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между «Виннипег Джетс» и «Чикаго Блэкхоукс». Хозяева площадки одержали волевую победу в овертайме — 2:1 OT.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 октября 2024, суббота. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
2 : 1
ОТ
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Донато (Марун) – 36:52     1:1 Шайфли (Элерс) – 58:56     2:1 Шайфли (Коннор, Моррисси) – 60:38    

Первую шайбу в матче на 37-й минуте забросил нападающий «Чикаго» Райан Донато. На 59-й минуте форвард «Джетс» Марк Шайфли сравнял счёт и перевёл встречу в овертайм, к этому моменту хозяева льда сменили вратаря на шестого полевого игрока. На 38-й секунде дополнительного времени новый бросок Шайфли принёс победу «Виннипегу».

«Джетс» с четырьмя очками в двух матчах возглавляют турнирную таблицу Западной конференции. «Блэкхоукс» набрали своё первое очко в двух встречах и находятся на 11-й позиции.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица
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