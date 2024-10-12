Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сезон-2024/2025 стал первым в истории НХЛ по необычному показателю

Сезон-2024/2025 стал первым в истории НХЛ по необычному показателю
Аудио-версия:
Комментарии

Новый сезон Национальной хоккейной лиги стал первым в истории по количеству натуральных хет-триков в матчах-открытиях. Таковых случилось два. Ранее подобного ни случалось за всю историю лиги.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 октября 2024, пятница. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
1 : 3
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Так – 36:55 (sh)     1:1 Копитар (Лаферрье, Эдмундсон) – 40:13     1:2 Копитар (Спенс, Фиала) – 58:22 (pp)     1:3 Копитар (Байфилд, Кемпе) – 59:18    
НХЛ — регулярный чемпионат
12 октября 2024, суббота. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
1 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Стаал (Каррье) – 14:32     1:1 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 22:33 (pp)     1:2 Кучеров (Хедман, Пол) – 51:06 (pp)     1:3 Кучеров (Гюнцель, Чернак) – 57:53     1:4 Кучеров (Гюнцель, Хедман) – 59:44    

Первый хет-трик в свой актив записал словенский форвард «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар. Он забросил три шайбы в ворота «Баффало Сэйбрз». Матч тогда завершился победой его команды со счётом 3:1. Второй хет-трик случился сегодня. Его автором стал российский форвард «Тампы» Никита Кучеров. Он отличился в матче с «Каролиной»(4:1). Россиянин также записал в свой актив ассист.

Натуральный хет-трик — это серия из трёх забитых игроком в одном матче голов, которая не прерывалась голами, забитыми другими игроками

Напомним, победителем Кубка Стэнли прошлого сезона стала «Флорида Пантерз». В финальной серии клуб одолел «Эдмонтон».

Команды-рекордсмены по кубкам Стэнли

Материалы по теме
Первый русский хет-трик сезона НХЛ! Кучеров феерично разделался с «Каролиной»
Видео
Первый русский хет-трик сезона НХЛ! Кучеров феерично разделался с «Каролиной»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android