Сезон-2024/2025 стал первым в истории НХЛ по необычному показателю

Новый сезон Национальной хоккейной лиги стал первым в истории по количеству натуральных хет-триков в матчах-открытиях. Таковых случилось два. Ранее подобного ни случалось за всю историю лиги.
Первый хет-трик в свой актив записал словенский форвард «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар. Он забросил три шайбы в ворота «Баффало Сэйбрз». Матч тогда завершился победой его команды со счётом 3:1. Второй хет-трик случился сегодня. Его автором стал российский форвард «Тампы» Никита Кучеров. Он отличился в матче с «Каролиной»(4:1). Россиянин также записал в свой актив ассист.
Натуральный хет-трик — это серия из трёх забитых игроком в одном матче голов, которая не прерывалась голами, забитыми другими игроками
Напомним, победителем Кубка Стэнли прошлого сезона стала «Флорида Пантерз». В финальной серии клуб одолел «Эдмонтон».
Команды-рекордсмены по кубкам Стэнли
- 12 октября 2024
-
06:31
-
06:23
-
05:56
-
05:47
-
05:25
-
05:15
-
04:52
-
04:44
-
03:59
-
03:41
-
00:43
- 11 октября 2024
-
23:09
-
22:36
-
22:19
-
22:02
-
21:16
-
21:14
-
21:13
-
20:57
-
20:43
-
20:21
-
20:02
-
19:36
-
19:30
-
19:12
-
18:52
-
18:33
-
18:13
-
17:56
-
17:35
-
17:12
-
16:55
-
16:38
-
15:56
-
15:38