Сезон-2024/2025 стал первым в истории НХЛ по необычному показателю

Новый сезон Национальной хоккейной лиги стал первым в истории по количеству натуральных хет-триков в матчах-открытиях. Таковых случилось два. Ранее подобного ни случалось за всю историю лиги.

Первый хет-трик в свой актив записал словенский форвард «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар. Он забросил три шайбы в ворота «Баффало Сэйбрз». Матч тогда завершился победой его команды со счётом 3:1. Второй хет-трик случился сегодня. Его автором стал российский форвард «Тампы» Никита Кучеров. Он отличился в матче с «Каролиной»(4:1). Россиянин также записал в свой актив ассист.

Натуральный хет-трик — это серия из трёх забитых игроком в одном матче голов, которая не прерывалась голами, забитыми другими игроками

Напомним, победителем Кубка Стэнли прошлого сезона стала «Флорида Пантерз». В финальной серии клуб одолел «Эдмонтон».

Команды-рекордсмены по кубкам Стэнли