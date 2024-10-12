Кучеров установил уникальное достижение XXI века в истории «Тампы»

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отличился тремя заброшенными шайбами в матче-открытии своего клуба с «Каролиной» и установил уникальное достижение.

Форвард стал лишь вторым игроков в истории «Лайтнинг» и первым в XXI веке, кому удалось отметиться хет-триком в первом матче сезона. Ранее подобное достижение покорялось лишь Крису Контосу 7 октября 1992 года.

Напомним, в сегодняшнем матче «Тампа» уверенно обыграла «Каролину» со счётом 4:1. Помимо трёх голов Кучеров записал в свой актив результативную передачу. После окончания встречи пресс-служба НХЛ признала его лучшим игроком этого матча.

Лучшие российские игроки в плей-офф НХЛ