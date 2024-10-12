Кучеров установил уникальное достижение XXI века в истории «Тампы»
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Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отличился тремя заброшенными шайбами в матче-открытии своего клуба с «Каролиной» и установил уникальное достижение.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 октября 2024, суббота. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
1 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Стаал (Каррье) – 14:32 1:1 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 22:33 (pp) 1:2 Кучеров (Хедман, Пол) – 51:06 (pp) 1:3 Кучеров (Гюнцель, Чернак) – 57:53 1:4 Кучеров (Гюнцель, Хедман) – 59:44
Форвард стал лишь вторым игроков в истории «Лайтнинг» и первым в XXI веке, кому удалось отметиться хет-триком в первом матче сезона. Ранее подобное достижение покорялось лишь Крису Контосу 7 октября 1992 года.
Напомним, в сегодняшнем матче «Тампа» уверенно обыграла «Каролину» со счётом 4:1. Помимо трёх голов Кучеров записал в свой актив результативную передачу. После окончания встречи пресс-служба НХЛ признала его лучшим игроком этого матча.
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