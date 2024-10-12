Первый номер драфта-2024 Маклин Селебрини пропустил тренировку «Сан-Хосе» из-за травмы

18-летний первый номер драфта-2024 НХЛ Маклин Селебрини пропустил из-за травмы нижней части тела пятничную тренировку «Сан-Хосе Шаркс», сообщает официальный сайт лиги. Игроку предстоит дополнительное обследование, и по состоянию на текущий момент неизвестно, примет ли он участие в домашнем матче «акул» в регулярном чемпионате с «Анахайм Дакс» в ночь с 12 на 13 октября мск.

В ночь с 10 на 11 октября мск в своём первом официальном матче в НХЛ Селебрини отметился заброшенной шайбой в ворота «Сент-Луис Блюз» и результативной передачей за стартовые 18 минут. Встреча завершилась поражением «Шаркс» в овертайме (4:5).