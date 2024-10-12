Первый номер драфта-2024 Маклин Селебрини пропустил тренировку «Сан-Хосе» из-за травмы
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18-летний первый номер драфта-2024 НХЛ Маклин Селебрини пропустил из-за травмы нижней части тела пятничную тренировку «Сан-Хосе Шаркс», сообщает официальный сайт лиги. Игроку предстоит дополнительное обследование, и по состоянию на текущий момент неизвестно, примет ли он участие в домашнем матче «акул» в регулярном чемпионате с «Анахайм Дакс» в ночь с 12 на 13 октября мск.
НХЛ — регулярный чемпионат
13 октября 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Не начался
Анахайм Дакс
Анахайм
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НХЛ — регулярный чемпионат
11 октября 2024, пятница. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
4 : 5
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Селебрини (Эклунд, Уолман) – 07:01 1:1 Бучневич (Кайру, Броберг) – 08:51 2:1 Тоффоли (Селебрини, Рутта) – 17:14 3:1 Зеттерлунд (Гранлунд, Тоффоли) – 28:26 (pp) 4:1 Гудроу – 37:37 (sh) 4:2 Факса (Уокер) – 42:54 4:3 Сутер (Торопченко) – 46:11 4:4 Фолк (Томас, Кайру) – 59:13 4:5 Шенн (Парэйко, Томас) – 60:45
В ночь с 10 на 11 октября мск в своём первом официальном матче в НХЛ Селебрини отметился заброшенной шайбой в ворота «Сент-Луис Блюз» и результативной передачей за стартовые 18 минут. Встреча завершилась поражением «Шаркс» в овертайме (4:5).
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