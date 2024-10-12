Никита Кучеров установил рекорд «Тампы» нынешнего тысячелетия

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отличился тремя заброшенными шайбами и результативной передачей в матче-открытии своего клуба с «Каролиной» и установил уникальный рекорд среди игроков клуба.

Форвард стал первым игроком своего клуба нынешнего века, кому удалось записать в актив четыре очка в стартовом матче нового сезона. Ранее подобное достижение покорялось лишь двум игрокам клуба: Крису Контосу и Джо Рики. Они оба отличились четырьмя набранными баллами в стартовом матче сезона, было это 7 октября 1992 года.

Напомним, в сегодняшнем матче «Тампа» уверенно обыграла «Каролину» со счётом 4:1. После окончания встречи пресс-служба НХЛ признала его лучшим игроком этого матча.

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