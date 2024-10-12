Кучеров повторил редчайший рекорд НХЛ. В последний раз такое было больше ста лет назад
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Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился тремя заброшенными шайбами в матче-открытии своего клуба с «Каролиной» (4:1) и повторил редкий рекорд.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 октября 2024, суббота. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
1 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Стаал (Каррье) – 14:32 1:1 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 22:33 (pp) 1:2 Кучеров (Хедман, Пол) – 51:06 (pp) 1:3 Кучеров (Гюнцель, Чернак) – 57:53 1:4 Кучеров (Гюнцель, Хедман) – 59:44
Форвард оформил натуральный хет-трик в последние 10 минут матча. Ранее всего два игрока в истории НХЛ в первом же матче сезона делали такое: Бэйб Дай (1922) и Берт Корбю (1919).
Напомним, первой звездой сегодняшней встречи стал Никита Кучеров. Второй звездой признан канадский нападающий «Каролины» Джордан Стаал. Он автор единственной шайбы своего клуба в этом матче. Третья звезда — шведский защитник «молний» Виктор Хедман, в его активе три результативные передачи.
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