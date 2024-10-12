Гол и пас Барбашёва помогли «Вегасу» обыграть «Сент-Луис», у Бучневича три очка
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В ночь с 11 на 12 октября мск на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе (США, штат Невада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вегас Голден Найтс» и «Сент-Луис Блюз». Хозяева площадки одержали волевую победу со счётом 4:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 октября 2024, суббота. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Бучневич (Кайру, Броберг) – 06:47 1:1 Айкел (Барбашёв, Стоун) – 08:02 2:1 Барбашёв (Стоун, Айкел) – 18:13 3:1 Теодор (Швиндт) – 22:55 3:2 Бучневич (Кайру, Фолк) – 27:29 (pp) 4:2 Руа (Теодор, Пьетранджело) – 52:53 4:3 Томас (Бучневич, Парэйко) – 55:04
В составе «Вегаса» отличился российский нападающий Иван Барбашёв, на счету которого заброшенная шайба и результативная передача. Его соотечественник форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич поучаствовал во всех голах своей команды, оформив дубль и результативный пас. Одну из шайб Бучневич забросил в численном большинстве.
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