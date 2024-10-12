Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вегас Голден Найтс — Сент-Луис Блюз, результат матча 12 октября 2024, счет 4:3, НХЛ 2024-2025

Гол и пас Барбашёва помогли «Вегасу» обыграть «Сент-Луис», у Бучневича три очка
Комментарии

В ночь с 11 на 12 октября мск на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе (США, штат Невада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вегас Голден Найтс» и «Сент-Луис Блюз». Хозяева площадки одержали волевую победу со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 октября 2024, суббота. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Бучневич (Кайру, Броберг) – 06:47     1:1 Айкел (Барбашёв, Стоун) – 08:02     2:1 Барбашёв (Стоун, Айкел) – 18:13     3:1 Теодор (Швиндт) – 22:55     3:2 Бучневич (Кайру, Фолк) – 27:29 (pp)     4:2 Руа (Теодор, Пьетранджело) – 52:53     4:3 Томас (Бучневич, Парэйко) – 55:04    

В составе «Вегаса» отличился российский нападающий Иван Барбашёв, на счету которого заброшенная шайба и результативная передача. Его соотечественник форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич поучаствовал во всех голах своей команды, оформив дубль и результативный пас. Одну из шайб Бучневич забросил в численном большинстве.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица
Материалы по теме
Гол Бучневича и передача Торопченко помогли «Сент-Луису» обыграть «Сан-Хосе»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android