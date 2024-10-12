Гол и пас Барбашёва помогли «Вегасу» обыграть «Сент-Луис», у Бучневича три очка

В ночь с 11 на 12 октября мск на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе (США, штат Невада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вегас Голден Найтс» и «Сент-Луис Блюз». Хозяева площадки одержали волевую победу со счётом 4:3.

В составе «Вегаса» отличился российский нападающий Иван Барбашёв, на счету которого заброшенная шайба и результативная передача. Его соотечественник форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич поучаствовал во всех голах своей команды, оформив дубль и результативный пас. Одну из шайб Бучневич забросил в численном большинстве.