«Филадельфия» победила по буллитам «Ванкувер», Мичков нанёс пять бросков в дебютном матче

В ночь с 11 на 12 октября мск на льду «Роджерс-Арены» в канадском Ванкувере завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Филадельфией Флайерз». После ничьей в основное и дополнительное время гости одержали победу в серии буллитов — 3:2 Б.

В составе «Флайерз» свой первый официальный матч в НХЛ сыграл 19-летний российский нападающий Матвей Мичков. Матвей нанёс пять бросков по воротам соперника с игры, заблокировал один бросок игрока «Кэнакс», допустил одну потерю и получил две минуты штрафа за задержку клюшкой. Также Мичков исполнил один из послематчевых буллитов «Филадельфии» и свою попытку не реализовал.