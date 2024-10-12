«Филадельфия» победила по буллитам «Ванкувер», Мичков нанёс пять бросков в дебютном матче
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В ночь с 11 на 12 октября мск на льду «Роджерс-Арены» в канадском Ванкувере завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Филадельфией Флайерз». После ничьей в основное и дополнительное время гости одержали победу в серии буллитов — 3:2 Б.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 октября 2024, суббота. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 3
Б
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Хёгландер (Гарланд) – 12:55 1:1 Фёрстер (Фараби, Бринк) – 17:24 (pp) 2:1 Блюгерс (Форборт, Зутер) – 31:25 2:2 Йорк (Пилинг, Хэтэуэй) – 42:48 2:3 Фрост – 65:00
В составе «Флайерз» свой первый официальный матч в НХЛ сыграл 19-летний российский нападающий Матвей Мичков. Матвей нанёс пять бросков по воротам соперника с игры, заблокировал один бросок игрока «Кэнакс», допустил одну потерю и получил две минуты штрафа за задержку клюшкой. Также Мичков исполнил один из послематчевых буллитов «Филадельфии» и свою попытку не реализовал.
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