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Ванкувер Кэнакс — Филадельфия Флайерз, результат матча 12 октября 2024, счет 2:3 Б, НХЛ 2024-2025

«Филадельфия» победила по буллитам «Ванкувер», Мичков нанёс пять бросков в дебютном матче
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В ночь с 11 на 12 октября мск на льду «Роджерс-Арены» в канадском Ванкувере завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Филадельфией Флайерз». После ничьей в основное и дополнительное время гости одержали победу в серии буллитов — 3:2 Б.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 октября 2024, суббота. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 3
Б
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Хёгландер (Гарланд) – 12:55     1:1 Фёрстер (Фараби, Бринк) – 17:24 (pp)     2:1 Блюгерс (Форборт, Зутер) – 31:25     2:2 Йорк (Пилинг, Хэтэуэй) – 42:48     2:3 Фрост – 65:00    

В составе «Флайерз» свой первый официальный матч в НХЛ сыграл 19-летний российский нападающий Матвей Мичков. Матвей нанёс пять бросков по воротам соперника с игры, заблокировал один бросок игрока «Кэнакс», допустил одну потерю и получил две минуты штрафа за задержку клюшкой. Также Мичков исполнил один из послематчевых буллитов «Филадельфии» и свою попытку не реализовал.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица
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