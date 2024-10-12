НХЛ, регулярный чемпионат-2024/2025: результаты на 12 октября
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Сегодня, 12 октября, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели четыре матча.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 октября 2024, суббота. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
1 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Стаал (Каррье) – 14:32 1:1 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 22:33 (pp) 1:2 Кучеров (Хедман, Пол) – 51:06 (pp) 1:3 Кучеров (Гюнцель, Чернак) – 57:53 1:4 Кучеров (Гюнцель, Хедман) – 59:44
НХЛ — регулярный чемпионат
12 октября 2024, суббота. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
2 : 1
ОТ
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Донато (Марун) – 36:52 1:1 Шайфли (Элерс) – 58:56 2:1 Шайфли (Коннор, Моррисси) – 60:38
НХЛ — регулярный чемпионат
12 октября 2024, суббота. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 3
Б
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Хёгландер (Гарланд) – 12:55 1:1 Фёрстер (Фараби, Бринк) – 17:24 (pp) 2:1 Блюгерс (Форборт, Зутер) – 31:25 2:2 Йорк (Пилинг, Хэтэуэй) – 42:48 2:3 Фрост – 65:00
НХЛ — регулярный чемпионат
12 октября 2024, суббота. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Бучневич (Кайру, Броберг) – 06:47 1:1 Айкел (Барбашёв, Стоун) – 08:02 2:1 Барбашёв (Стоун, Айкел) – 18:13 3:1 Теодор (Швиндт) – 22:55 3:2 Бучневич (Кайру, Фолк) – 27:29 (pp) 4:2 Руа (Теодор, Пьетранджело) – 52:53 4:3 Томас (Бучневич, Парэйко) – 55:04
Первое место в Восточной конференции занимает «Нью-Джерси Дэвилз», после трёх сыгранных матчей имея в активе четыре очка.
В Западной конференции сразу четыре команды набрали по четыре балла и делят первое место — «Вегас Голден Найтс», «Виннипег Джетс», «Юта» и «Сент-Луис Блюз».
Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги стартовал 4 октября вынесенными матчами в Праге, Чехия. Регулярка сезона-2024/2025 завершится в апреле следующего года.
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