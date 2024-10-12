НХЛ, регулярный чемпионат-2024/2025: результаты на 12 октября

Сегодня, 12 октября, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели четыре матча.

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Первое место в Восточной конференции занимает «Нью-Джерси Дэвилз», после трёх сыгранных матчей имея в активе четыре очка.

В Западной конференции сразу четыре команды набрали по четыре балла и делят первое место — «Вегас Голден Найтс», «Виннипег Джетс», «Юта» и «Сент-Луис Блюз».

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги стартовал 4 октября вынесенными матчами в Праге, Чехия. Регулярка сезона-2024/2025 завершится в апреле следующего года.