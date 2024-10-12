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12 октября главные новости спорта, Никита Кучеров, НХЛ, хоккей, футбол, Лига Наций, Дмитрий Бивол, Артур Бетербиев,

Кучеров снова разрывает НХЛ, «Барса» продолжает платить Месси. Главное к утру
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Хет-трик и ассист российского форварда Никиты Кучерова принёс «Тампе» победу над «Каролиной» в стартовом матче сезона НХЛ, «Барселона» продолжает осуществлять выплаты нападающему «Интер Майами» Лионелю Месси, чтобы покрыть долги, сборная Украины обыграла Грузию в матче Лиги наций. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Хет-трик Никиты Кучерова помог «Тампе» обыграть «Каролину» в матче НХЛ.
  2. Стало известно, что Месси продолжает получать зарплату от «Барселоны».
  3. Сборная Украины с минимальным счётом обыграла Грузию в матче 3-го тура Лиги наций.
  4. Кучеров повторил редчайший рекорд НХЛ. В последний раз такое было больше ста лет назад.
  5. Гол и пас Барбашёва помогли «Вегасу» обыграть «Сент-Луис», у Бучневича три очка.
  6. НХЛ, регулярный чемпионат-2024/2025: результаты на 12 октября.
  7. Сборная Германии на выезде обыграла команду Боснии и Герцеговины в 3-м туре Лиги наций.
  8. Нидерланды в меньшинстве добыли ничью в матче с Венгрией в Лиге наций.
  9. Результаты матчей Лиги наций УЕФА 11 октября.
  10. Гонорар Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола за бой 12 октября 2024 года.
  11. «Реал» сделал заявление о состоянии здоровья Дани Карвахаля.
  12. Лидер «Арсенала» Букайо Сака получил травму подколенного сухожилия.

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