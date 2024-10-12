Кучеров снова разрывает НХЛ, «Барса» продолжает платить Месси. Главное к утру

Хет-трик и ассист российского форварда Никиты Кучерова принёс «Тампе» победу над «Каролиной» в стартовом матче сезона НХЛ, «Барселона» продолжает осуществлять выплаты нападающему «Интер Майами» Лионелю Месси, чтобы покрыть долги, сборная Украины обыграла Грузию в матче Лиги наций. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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