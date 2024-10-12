Форвард Никита Кучеров повторил достижения Коннора Макдэвида и Фила Эспозито

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился тремя заброшенными шайбами в матче-открытии своего клуба с «Каролиной Харрикейнз».

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кучеров стал третьим игроком НХЛ, кто в статусе действующего обладателя «Арт Росс Трофи» (приз хоккеисту, набравшему наибольшее количество очков в сезоне. — Прим. «Чемпионата») оформил хет-трик в матче открытия. Ранее это делали капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (дважды) и Фил Эспозито.

В Роли (США) на стадионе «Леново Центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Каролина Харрикейнз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». «Лайтнинг» обыграли соперника со счётом 4:1.