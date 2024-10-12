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Форвард Никита Кучеров повторил достижения Коннора Макдэвида и Фила Эспозито

Форвард Никита Кучеров повторил достижения Коннора Макдэвида и Фила Эспозито
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился тремя заброшенными шайбами в матче-открытии своего клуба с «Каролиной Харрикейнз».

НХЛ — регулярный чемпионат
12 октября 2024, суббота. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
1 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Стаал (Каррье) – 14:32     1:1 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 22:33 (pp)     1:2 Кучеров (Хедман, Пол) – 51:06 (pp)     1:3 Кучеров (Гюнцель, Чернак) – 57:53     1:4 Кучеров (Гюнцель, Хедман) – 59:44    

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кучеров стал третьим игроком НХЛ, кто в статусе действующего обладателя «Арт Росс Трофи» (приз хоккеисту, набравшему наибольшее количество очков в сезоне. — Прим. «Чемпионата») оформил хет-трик в матче открытия. Ранее это делали капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (дважды) и Фил Эспозито.

В Роли (США) на стадионе «Леново Центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Каролина Харрикейнз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». «Лайтнинг» обыграли соперника со счётом 4:1.

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