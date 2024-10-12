Форвард Никита Кучеров повторил достижения Коннора Макдэвида и Фила Эспозито
Поделиться
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился тремя заброшенными шайбами в матче-открытии своего клуба с «Каролиной Харрикейнз».
НХЛ — регулярный чемпионат
12 октября 2024, суббота. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
1 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Стаал (Каррье) – 14:32 1:1 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 22:33 (pp) 1:2 Кучеров (Хедман, Пол) – 51:06 (pp) 1:3 Кучеров (Гюнцель, Чернак) – 57:53 1:4 Кучеров (Гюнцель, Хедман) – 59:44
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кучеров стал третьим игроком НХЛ, кто в статусе действующего обладателя «Арт Росс Трофи» (приз хоккеисту, набравшему наибольшее количество очков в сезоне. — Прим. «Чемпионата») оформил хет-трик в матче открытия. Ранее это делали капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (дважды) и Фил Эспозито.
В Роли (США) на стадионе «Леново Центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Каролина Харрикейнз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». «Лайтнинг» обыграли соперника со счётом 4:1.
Комментарии
- 12 октября 2024
-
09:30
-
09:13
-
09:00
-
08:38
-
08:25
-
08:07
-
08:02
-
07:35
-
06:49
-
06:39
-
06:31
-
06:23
-
05:56
-
05:47
-
05:25
-
05:15
-
04:52
-
04:44
-
03:59
-
03:41
-
00:43
- 11 октября 2024
-
23:09
-
22:36
-
22:19
-
22:02
-
21:16
-
21:14
-
21:13
-
20:57
-
20:43
-
20:21
-
20:02
-
19:36
-
19:30
-
19:12