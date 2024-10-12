Кучеров опередил Стэмкоса и вышел в лидеры по голам в пустые ворота в истории «Тампы»

В ночь с 11 на 12 октября мск на арене «Леново Центр» в Роли (штат Северная Каролина, США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ между «Каролиной Харрикейнз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Гости одержали волевую победу со счётом 4:1. В составе «Лайтнинг» четыре очка набрал российский нападающий Никита Кучеров, который оформил хет-трик и отдал результативный пас.

Две шайбы Кучеров отправил в концовке матча в пустые ворота — эти «эмптинеты» стали для него 24-м и 25-м в карьере. Благодаря этому Никита вышел на единоличное первое место в истории «Тампы» по количеству голов в пустые ворота в регулярных чемпионатах, опередив Стивена Стэмкоса (23), с которым ранее они делили лидерство.

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