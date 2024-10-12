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Кучеров опередил Стэмкоса и вышел в лидеры по голам в пустые ворота в истории «Тампы»

Кучеров опередил Стэмкоса и вышел в лидеры по голам в пустые ворота в истории «Тампы»
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В ночь с 11 на 12 октября мск на арене «Леново Центр» в Роли (штат Северная Каролина, США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ между «Каролиной Харрикейнз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Гости одержали волевую победу со счётом 4:1. В составе «Лайтнинг» четыре очка набрал российский нападающий Никита Кучеров, который оформил хет-трик и отдал результативный пас.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 октября 2024, суббота. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
1 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Стаал (Каррье) – 14:32     1:1 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 22:33 (pp)     1:2 Кучеров (Хедман, Пол) – 51:06 (pp)     1:3 Кучеров (Гюнцель, Чернак) – 57:53     1:4 Кучеров (Гюнцель, Хедман) – 59:44    

Две шайбы Кучеров отправил в концовке матча в пустые ворота — эти «эмптинеты» стали для него 24-м и 25-м в карьере. Благодаря этому Никита вышел на единоличное первое место в истории «Тампы» по количеству голов в пустые ворота в регулярных чемпионатах, опередив Стивена Стэмкоса (23), с которым ранее они делили лидерство.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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