Роман Ротенберг: выигрывает тот, кто меньше удаляется, — это классика хоккея

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о том, что нужно хоккеистам армейского клуба, чтобы получать меньше удалений в матчах КХЛ.

— Это классика хоккея: выигрывает тот, кто меньше удаляется. Если посмотрите на все команды, там тоже есть удаления. Нашим игрокам надо стараться не давать судьям повода для удаления. Дорабатывать ногами. Держать эмоции при себе. У нас есть молодые ребята. И лидеры — такие, как Захар Бардаков. Он эмоциональный, горячий, это помогает ему играть в атаке. Но надо держать себя в руках, не удаляться.

— То есть это не соперники заставляют игроков СКА «хватать» штрафы, армейцы сами не следят за собой?

— Это приобретается с опытом. В сложных единоборствах надо правильно играть. Не так поднять сопернику клюшку, чтобы судья свистнул, а доработать в эпизоде коньками — и поднять её иначе. Тогда не будет удаления. Это всё мы в процессе тренировочной работы, в ходе сезона улучшим, — приводит слова Ротенберга «РБ Спорт».

Клуб с берегов Невы в нынешнем регулярном сезоне провёл 14 матчей, в которых набрал 17 очков. Подопечные Романа Ротенберга занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции.