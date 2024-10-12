Защитник «Салавата» ответил, может ли в ближайшее время в КХЛ появиться женщина-тренер

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский ответил на вопрос, может ли в ближайшее время появиться женщина-тренер в Континентальной хоккейной лиге.

«Пока это сложно представить. Думаю, что в ближайшее время мы не увидим женщин в тренерском штабе КХЛ, потому что тренеров женского пола у нас мало», — приводит слова Василевского ТАСС.

Напомним, 9 октября 2024 года в Национальной хоккейной лиге официально дебютировала женщина-тренер. Джессика Кэмпбелл стала помощницей главного тренера «Сиэтл Кракен» Дэна Байлсмы. Кэмпбелл в команде отвечает за атаку вместе с Дэйвом Лоури и за большинство вместе с Бобом Вудсом.