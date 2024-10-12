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Сидни Кросби включил Александра Овечкина и Уэйна Гретцки в бригаду большинства мечты

Сидни Кросби включил Александра Овечкина и Уэйна Гретцки в бригаду большинства мечты
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Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби представил бригаду большинства своей мечты. Об этом сообщает издание B/R Open Ice.

Канадский нападающий включил в неё самого себя, а также российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, Марио Лемье, Уэйна Гретцки и Стива Айзермана.

Кросби расположил Овечкина в левом круге вбрасывания, Лемье – в правом. Перед воротами играл бы Гретцки. Айзерман и сам Кросби заняли бы позиции на синей линии.

Матч СКА – «Автомобилист» 12 октября можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Отметим, что до повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в регулярных чемпионатах Александру Овечкину (853) осталось забросить 41 шайбу. Первая игра нового сезона у «Вашингтона» состоится в ночь на 13 октября. В домашнем матче «столичные» примут «Нью-Джерси Дэвилз». Начало встречи — в 2:00 мск.

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