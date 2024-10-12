Нападающий Бучневич высказался об игре «Сент-Луиса» на старте сезона НХЛ

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич после поражения от «Вегас Голден Найтс» высказался об игре «блюзменов» на старте сезона НХЛ.

«Нам нужно играть все 60 минут. Это цель. Трудно каждый раз отыгрываться после двух, трёх пропущенных голов. Такого не должно происходить. Нужно хорошо начинать игры», — приводит слова Бучневича официальный сайт НХЛ.

Напомним, в первой встрече регулярного сезона «Блюз» отыгрались во встрече с «Сиэтл Кракен» со счёта 0:2, победив 3:2, в игре с «Сан-Хосе Шаркс» отыгрались со счёта 1:4 и победили 5:4 ОТ.

В ночь с 11 на 12 октября мск на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе (США, штат Невада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вегас Голден Найтс» и «Сент-Луис Блюз». Хозяева площадки одержали волевую победу со счётом 4:3.