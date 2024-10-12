Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий Бучневич высказался об игре «Сент-Луиса» на старте сезона НХЛ

Нападающий Бучневич высказался об игре «Сент-Луиса» на старте сезона НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич после поражения от «Вегас Голден Найтс» высказался об игре «блюзменов» на старте сезона НХЛ.

«Нам нужно играть все 60 минут. Это цель. Трудно каждый раз отыгрываться после двух, трёх пропущенных голов. Такого не должно происходить. Нужно хорошо начинать игры», — приводит слова Бучневича официальный сайт НХЛ.

Напомним, в первой встрече регулярного сезона «Блюз» отыгрались во встрече с «Сиэтл Кракен» со счёта 0:2, победив 3:2, в игре с «Сан-Хосе Шаркс» отыгрались со счёта 1:4 и победили 5:4 ОТ.

В ночь с 11 на 12 октября мск на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе (США, штат Невада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вегас Голден Найтс» и «Сент-Луис Блюз». Хозяева площадки одержали волевую победу со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 октября 2024, суббота. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Бучневич (Кайру, Броберг) – 06:47     1:1 Айкел (Барбашёв, Стоун) – 08:02     2:1 Барбашёв (Стоун, Айкел) – 18:13     3:1 Теодор (Швиндт) – 22:55     3:2 Бучневич (Кайру, Фолк) – 27:29 (pp)     4:2 Руа (Теодор, Пьетранджело) – 52:53     4:3 Томас (Бучневич, Парэйко) – 55:04    
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android