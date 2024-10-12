«Спартак» — «Ак Барс»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 14:00 мск

Сегодня, 12 октября, в Москве пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» примет на своём льду казанский «Ак Барс». Встреча на стадионе «Мегаспорт» начнётся в 14:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 октября 2024, суббота. 14:00 МСК Спартак Москва Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

«Спартак» в нынешнем сезоне провёл 13 встреч. Подопечные Алексея Жамнова с 18 очками в активе располагаются на втором месте в турнирной таблице Западной конференции.

Казанский «Ак Барс» с 16 баллами в активе занимает пятую строчку в таблице Востока.

Каждая из команд проиграла два последних матча нынешнего регулярного сезона.