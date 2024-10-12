«Трактор» — «Торпедо»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 14:00 мск

Сегодня, 12 октября, в Челябинске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» примет на своём льду нижегородское «Торпедо». Встреча на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» начнётся в 14:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 октября 2024, суббота. 14:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

«Трактор» с 20 баллами в активе занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда Бенуа Гру одержала пять побед подряд.

Нижегородское «Торпедо» сыграло 14 матчей, в которых набрало 17 очков. Подопечные Игоря Ларионова подходят ко встрече с победной серией, состоящей из шести матчей.