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Трактор — Торпедо: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 14:00 мск

«Трактор» — «Торпедо»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 14:00 мск
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Сегодня, 12 октября, в Челябинске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» примет на своём льду нижегородское «Торпедо». Встреча на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» начнётся в 14:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2024, суббота. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Трактор» с 20 баллами в активе занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда Бенуа Гру одержала пять побед подряд.

Нижегородское «Торпедо» сыграло 14 матчей, в которых набрало 17 очков. Подопечные Игоря Ларионова подходят ко встрече с победной серией, состоящей из шести матчей.

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