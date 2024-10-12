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Металлург — Авангард: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 14:30 мск

«Металлург» — «Авангард»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 14:30 мск
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Сегодня, 12 октября, в Москве пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» примет на своём льду казанский «Ак Барс». Встреча на стадионе «Мегаспорт» начнётся в 14:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2024, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Металлург» в нынешнем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 15 встреч, в которых набрал 14 очков. Уральский клуб занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Авангард» с 11 баллами после 14 матчей располагается на 10-й строчке в таблице Востока.

Это первая встреча команд в текущем сезоне КХЛ.

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