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Форвард «Вегаса» высоко оценил игру российского нападающего клуба Ивана Барбашёва

Форвард «Вегаса» высоко оценил игру российского нападающего клуба Ивана Барбашёва
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Нападающий «Вегас Голден Найтс» Джек Айкел после победного матча с «Сент-Луис Блюз» высоко оценил игру российского нападающего клуба из Невады Ивана Барбашёва.

«С Барбашёвым легко играть. Он выигрывает массу единоборств и хорош у бортов. Я думаю, что его бросок и снайперские навыки недооценивают. В целом на льду он делает много разных мелочей, которые сильно облегчают мне работу», — приводит слова Айкела официальный сайт НХЛ.

В игре с «Сент-Луисом» Барбашёв забросил шайбу и отдал результативную передачу.

Напомним, в ночь с 11 на 12 октября мск на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе (США, штат Невада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вегас Голден Найтс» и «Сент-Луис Блюз». Хозяева площадки одержали волевую победу со счётом 4:3.

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