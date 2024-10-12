СКА — «Автомобилист»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 12 октября, в Санкт-Петербурге пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА примет на своём льду «Автомобилист». Встреча на стадионе «Ледовый» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Клуб с берегов Невы в нынешнем регулярном сезоне провёл 14 матчей, в которых набрал 17 очков. Подопечные Романа Ротенберга занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции.

«Автомобилист» с 20 баллами в активе после 15 матчей располагается на втором месте в таблице Востока.