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СКА — Автомобилист: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

СКА — «Автомобилист»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск
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Сегодня, 12 октября, в Санкт-Петербурге пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА примет на своём льду «Автомобилист». Встреча на стадионе «Ледовый» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч СКА – «Автомобилист» 12 октября можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Клуб с берегов Невы в нынешнем регулярном сезоне провёл 14 матчей, в которых набрал 17 очков. Подопечные Романа Ротенберга занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции.

«Автомобилист» с 20 баллами в активе после 15 матчей располагается на втором месте в таблице Востока.

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