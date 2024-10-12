Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Нас откучерили». Тренер «Каролины» Бриндамор — о поражении от «Тампы»

«Нас откучерили». Тренер «Каролины» Бриндамор — о поражении от «Тампы»
Комментарии

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор прокомментировал поражение от «Тампа-Бэй Лайтнинг». Напомним, российский форвард «молний» Никита Кучеров отметился хет-триком.

«Нас сегодня откучерили (в оригинале — Kucherov’d. — Прим. «Чемпионата»). Мы играли не очень хорошо, а они провели великолепный матч, закрыли нас, не давали много пространства, мы же не были готовы работать настолько усердно, чтобы получить свои шансы», — приводит слова Бриндамора сайт «Каролины».

Напомним, в Роли (США) на стадионе «Леново Центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Каролина Харрикейнз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». «Лайтнинг» обыграли соперника со счётом 4:1.

Материалы по теме
Первый русский хет-трик сезона НХЛ! Кучеров феерично разделался с «Каролиной»
Видео
Первый русский хет-трик сезона НХЛ! Кучеров феерично разделался с «Каролиной»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android