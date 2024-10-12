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Динамо — Салават Юлаев: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

«Динамо» — «Салават Юлаев»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск
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Сегодня, 12 октября, в Москве пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» примет на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Встреча на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
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П1
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П2

Бело-голубые неудачно начали новый сезон Континентальной хоккейной лиги. В 14 встречах подопечные Алексея Кудашова набрали 13 очков и занимают предпоследнее, 10-е место в турнирной таблице Западной конференции.

«Салават Юлаев» с 14 баллами после 11 матчей располагается на седьмом месте в таблице Востока.

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