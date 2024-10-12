Никита Кучеров навал лучшего игрока матча с «Каролиной», где форвард оформил хет-трик
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров назвал голкипера «молний» Андрея Василевского лучшим игроком встречи с «Каролиной Харрикейнз». Напомним, Кучеров отметился тремя заброшенными шайбами в этом матче.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 октября 2024, суббота. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
1 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Стаал (Каррье) – 14:32 1:1 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 22:33 (pp) 1:2 Кучеров (Хедман, Пол) – 51:06 (pp) 1:3 Кучеров (Гюнцель, Чернак) – 57:53 1:4 Кучеров (Гюнцель, Хедман) – 59:44
«Он был нашим лучшим игроком в этом матче. Когда он в форме, у нас у всех появляется уверенность. Василевский — лучший вратарь лиги, тут не может быть вопросов», — приводит слова Кучерова сайт «Тампы».
В Роли (США) на стадионе «Леново Центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Каролина Харрикейнз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». «Лайтнинг» обыграли соперника со счётом 4:1.
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