Никита Кучеров навал лучшего игрока матча с «Каролиной», где форвард оформил хет-трик

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров назвал голкипера «молний» Андрея Василевского лучшим игроком встречи с «Каролиной Харрикейнз». Напомним, Кучеров отметился тремя заброшенными шайбами в этом матче.

«Он был нашим лучшим игроком в этом матче. Когда он в форме, у нас у всех появляется уверенность. Василевский — лучший вратарь лиги, тут не может быть вопросов», — приводит слова Кучерова сайт «Тампы».

В Роли (США) на стадионе «Леново Центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Каролина Харрикейнз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». «Лайтнинг» обыграли соперника со счётом 4:1.