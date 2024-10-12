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Шайфли стал вторым после Ильи Ковальчука, кто забил 300+ голов за «Виннипег»/«Атланту»

Шайфли стал вторым после Ильи Ковальчука, кто забил 300+ голов за «Виннипег»/«Атланту»
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Канадский нападающий «Виннипег Джетс» Марк Шайфли во встрече с «Чикаго Блэкхоукс» забросил две шайбы.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 октября 2024, суббота. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
2 : 1
ОТ
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Донато (Марун) – 36:52     1:1 Шайфли (Элерс) – 58:56     2:1 Шайфли (Коннор, Моррисси) – 60:38    

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Шайфли записал на свой счёт 300-й гол в карьере. Он стал вторым игроком после Ильи Ковальчука, кто забил 300 и более голов за франшизу «Виннипег»/«Атланта Трэшерз». Напомним, на счету российского форварда 328 шайб, это лучший результат в истории франшизы.

В ночь с 11 на 12 октября мск на арене «Канада Лайф-центр» в канадском Виннипеге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между «Виннипег Джетс» и «Чикаго Блэкхоукс». Хозяева площадки одержали волевую победу в овертайме — 2:1 OT.

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