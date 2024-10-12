Шайфли стал вторым после Ильи Ковальчука, кто забил 300+ голов за «Виннипег»/«Атланту»

Канадский нападающий «Виннипег Джетс» Марк Шайфли во встрече с «Чикаго Блэкхоукс» забросил две шайбы.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Шайфли записал на свой счёт 300-й гол в карьере. Он стал вторым игроком после Ильи Ковальчука, кто забил 300 и более голов за франшизу «Виннипег»/«Атланта Трэшерз». Напомним, на счету российского форварда 328 шайб, это лучший результат в истории франшизы.

В ночь с 11 на 12 октября мск на арене «Канада Лайф-центр» в канадском Виннипеге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между «Виннипег Джетс» и «Чикаго Блэкхоукс». Хозяева площадки одержали волевую победу в овертайме — 2:1 OT.