Дементьев: Мичкову выдан серьёзный кредит доверия, сезон будет непростой

Известный агент Алексей Дементьев поделился ожиданиями от игры российского нападающего «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова в новом сезоне НХЛ.

«Все будут обращать внимание на Матвея Мичкова в текущем сезоне. Тем более что ему выдан достаточно серьёзный кредит доверия, включая то, что он, возможно, претендент номер один на звание лучшего новичка лиги. Непростой сезон для Мичкова будет, потому что у него нет опыта игры в Северной Америке в такой интенсивности, с таким объёмом выполняемой работы и под серьёзной опекой», — приводит слова Дементьева «РБ Спорт».

Матвей Мичков в дебютной официальной игре за «Филадельфию» отметился пятью бросками в створ и одним блоком. Игровое время — 18.32 (третье среди форвардов «лётчиков»).