Главный тренер «Филадельфии» коротко оценил первую официальную игру Мичкова в НХЛ

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла коротко оценил первую официальную игру российского нападающего Матвея Мичкова в НХЛ. «Лётчики» встречались с «Ванкувер Кэнакс».

«Мичков и Джетт Лучанко заслужили играть», — приводит слова Тортореллы журналист Дэвид Маландра на своей странице в социальной сети Х.

Матвей нанёс пять бросков по воротам соперника с игры, заблокировал один бросок игрока «Кэнакс», допустил одну потерю и получил две минуты штрафа за задержку клюшкой. Также Мичков исполнил один из послематчевых буллитов «Филадельфии» и свою попытку не реализовал.

В ночь с 11 на 12 октября мск на льду «Роджерс-Арены» в канадском Ванкувере завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Филадельфией Флайерз». После ничьей в основное и дополнительное время гости одержали победу в серии буллитов — 3:2 Б.