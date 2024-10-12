Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал о проблемах развития хоккея в Крыму.

«В Крыму всего пять стадионов для хоккея — это очень мало. Плюс не хватает тренерского состава. Хотя в программе у них есть план построить ещё хоккейные стадионы. В Крыму есть детские хоккейные команды, которые у нас в Краснодарском крае играют. Есть напряжённость с логистикой. Но мы поддерживали и будем поддерживать хоккейную программу в Крыму. И, конечно, нужно больше хоккейных стадионов», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Ранее Владислав Третьяк назвал Евгения Малкина легендарным игроком после того, как он достиг отметки в 800 голевых передач в НХЛ.